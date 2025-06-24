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DEAŞ'a büyük darbe! 10 isim için gözaltı kararı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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DEAŞ&#039;a büyük darbe! 10 isim için gözaltı kararı çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüphelinin,  gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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