DEAŞ'a büyük darbe! 10 isim için gözaltı kararı çıktı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüphelinin, gözaltına alınmalarına karar verildi.
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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar