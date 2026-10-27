Ankara merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yardım kampanyaları üzerinden Suriye'deki Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ destekçilerine mali destek sağladıkları belirlendi. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin TL değerinde para, döviz ve altına el konulurken firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında yapılan Ankara merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ve Türkiye'de yardım kampanyaları düzenleyerek Suriye'deki Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ destekçilerine mali destek sağladıkları, yardım malzemeleri gönderdikleri ve mal varlığı dondurulan şahsa fon sağladıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince TEM Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ ile bağlantıları deşifre edilen ve terör örgütü DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 18 kişi tespit edildi.

DEAŞ'ın finans ağına 2 ilde operasyon! 16 gözaltı, 2 milyonluk para ve altına el konuldu

18 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri belirlenen 18 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ayrıca aramalarda iki kurusıkı tabanca, birçok yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ile yaklaşık değeri 2 milyon 135 bin lira olan para, döviz ve altına el konuldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala