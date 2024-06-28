Dehşeti kendi kanıyla yazmıştı! Nurtaç Canan her gün ölüm korkusu yaşıyor

Zeytinburnu'nda 2020 yılında Nurtaç Canan, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vurulmuş kadın kendi kanıyla yere failinin adını yazmıştı. Korkunç olayın ardından yıllar geçti fakat Ragıp Canan, üç kez elektrikli kelepçeyi kırarak ölüm tehditlerini yağdırmaya devam etti. Nurtaç Canan 4 yıldır boşanamadığını söyleyip "Ben durup onu seyredeceğim, ne zaman kafama sıkacak diye bekleyeceğim. Ben soruyorum; bu adamdan nasıl kurtulacağım?" dedi.

Zeytinburnu'nda yaşayan Nurtaç Canan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı 25 yıllık eşi Ragıp Canan'dan ayrılma kararı aldı. Nurtaç Canan, 4 Haziran 2020 günü babasının Zeytinburnu'ndaki evindeyken içeri giren Ragıp Canan eşini 5 el ateş ederek yaraladı.

Kanlar içinde kalan kadın, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere, “Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum” yazısını yazdı. Kurşunların hedefi olan kadın, uzun bir savaşın ardından hayata tutundu. Hakkında hazırlanan iddianame kapsamında yargılanan Ragıp Canan'a ‘eşini kasten yaralama' suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

NURTAÇ CANAN'IN ÇİLESİ BİTMEDİ

Hastaneden taburcu olduktan sonra Nurtaç Canan, ilk iş olarak boşanma davası açtı. Ragıp Canan boşanmayı kabul etmedi. 4 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlanmazken, eşini silahla yaralayan Ragıp Canan 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Ragıp Canan eşiyle barışmak istedi fakat Nurtaç Canan kabul etmedi.

ÜÇ KEZ KELEPÇESİNİ KIRDI

Hakaret ve tehdit yoluna başvuran Ragıp Canan, 5 kurşunla yaraladığı eşi Nurtaç Canan'a korku dolu günler yaşatmaya devam etti. Mesaj yoluyla Nurtaç Canan'ı tehdit etmesi nedeniyle Ragıp Canan'a elektronik kelepçe takıldı. İlk kez nisan ayında kelepçeyi kıran Ragıp Canan, yaklaşık 4 gün önce üçüncü kez kelepçeyi kırarak kayıplara karıştı. Ragıp Canan, 5 kurşunla yaraladığı eşi Nurtaç Canan'a korku dolu günler yaşatmaya devam ediyor.

"BÖYLE BİR ADAMLA EVLENDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Eşi tarafından 5 el ateş edilerek vurulan Nurtaç Canan, “2020 Haziran ayında pandemi vardı, o zaman buraya geldik. Burada vuruldum. Daha sonra yere kanımla yazı yazdım. Öleceğimi düşündüm. ‘Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum' dedim. Oğlum beni kanlar içinde buldu, 112'yi aradı. 6 dakika içerisinde geldiler, hastaneye gittik. Hastane kapısında benim oğlum ‘Annen ya ölecek ya da iki bacağı kesilecek' imzası verdi.

Oğlum ‘Anne ben bu imzayı atamam, kalk başka hastaneye gidelim' dedi. Ben imzayı atmasını istedim, çok büyük bir azaptı. Oğlum ağlaya ağlaya o imzayı attı. Bunun acısı tarifsiz. Beni vuran şahıs annemi ve babamı arayıp ‘Kızınızı vurdum, gelip alın' dedi. Onlar da bulundukları ilde saat 01.00'de pandemi nedeniyle izin almak için valilik ve kaymakamlığa gittiler. Onlar bu şekilde geldiler. Her zaman söylüyorum. Anneme, babama ve oğluma bu acıyı yaşattığım için onlardan özür diliyorum. Böyle bir adamla evlendiğim için özür diliyorum. Benim hayatımı mahvetti. Ben bu acıyı şu anda beni ayakta tutan oğluma yaşattım” ifadelerini kullandı.

TEHDİTLERİ BİTMEDİ

Geçen pazartesi günü Ragıp Canan'ın sabit hattan arayarak kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Canan, “Sürekli ölüm tehditleri, mesajlar alıyorum. Yaklaşık 5-6 tane hakaret ve tehditten davamız var. 3 gün önce, pazartesi akşamı saat 20.30 sıralarında bana sabit hattan telefon geldi. ‘Öldürmeye geliyorum' dedi. Lütfen beni kurtarın. Beni lütfen boşandırın. Bu adamdan boşanmak istiyorum. Ben merak ediyorum, ben niye boşanamıyorum. Sizin kızınız yok mu? Ben 27 yıldır bu adamla mücadele ediyorum. Tehdit altında 27 yıl geçirdim ben. Oğluma, anneme ve babama en büyük acıyı yaşattım. Ne bekliyoruz?” diye konuştu.