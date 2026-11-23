DEM Parti heyeti, 22 Kasım'da İmralı'da Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. Parti tarafından yapılan açıklamada Öcalan'ın "Pratik yönü güçlü ve Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikteyiz. Bu eşiği geçip yeni bir döneme geçebilmek, hem çok yönlü yoğunlaşma ve çalışmayı hem de tehlikelerin farkında olmayı gerektirmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 22 Kasım'da İmralı heyeti olarak Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

DEM Parti heyeti, 22 Kasım'da İmralı'da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz ay içinde kamuoyuna da yansıdığı biçimiyle Öcalan'ın, cezaevi yapısı içerisinde yeni inşa edilen mekana geçtiğini gözlemledik. Bu gelişmenin çalışma ve hayat şartları açısından olumlu bir gelişme olduğu açıktır. Şimdi yapılması gereken, Öcalan'ın Türk ve Kürt tarihsel birlikteliğine ve barışına yönelik iki yıllık büyük çalışmasını bütünlüklü bir şekilde basına ve kamuoyuna bizzat aktarabileceği iletişim imkanlarının oluşturulmasıdır. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin mevcut evresinde, çerçeve yasa kapsamındaki kurulların işlerlik kazanması ve hukuki zeminin oluşturulması gerekmektedir. Öcalan da bu aşamada Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak çalışmalarını derinleştirerek sürdürme kararlılığındadır" ifadelerine yer verildi.

İmralı Adası

"PRATİK YÖNÜ GÜÇLÜ VE CUMHURİYET TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI OLUŞTURACAK BİR EŞİKTEYİZ"

Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öcalan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Pratik yönü güçlü ve Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikteyiz. Bu eşiği geçip yeni bir döneme geçebilmek, hem çok yönlü yoğunlaşma ve çalışmayı hem de tehlikelerin farkında olmayı gerektirmektedir. Türkiye'de siyasetin tazyik, kışkırtma ve tepki denklemine sıkışmaması gerekir. Bu denklem Türkiye'deki siyasi alanı bloke ettiğinde, Cumhuriyet tarihi boyunca olduğu türden, demokrasi dışı dinamiklerin üzerinde hareket edebileceği bir zeminin oluşması ciddi bir ihtimaldir. Bu yapıların esas hedefi, her zaman Kürtler başta olmak üzere barış ve demokrasi güçleridir ve bu amaç doğrultusunda toplumsal ve siyasal alanı tahrip etmektir. Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu sürecin ülke ve bölge için güçlü bir dönüşüm potansiyeli taşımasından dolayı, değişik odakların bozucu planları devreye sokma girişimleri hep olacaktır. Bunlara karşı en etkili tedbir, süreci demokratik hukuk ve özgür siyaset yoluyla güçlendirmektir. Kürt sorununu bir demokrasi sorunu olarak değerlendiriyorum. Böyle bir sorunun çözümüne dönük tarihi bir teşebbüste bulunmak, Türkiye'deki her siyasi ve toplumsal grubun lehinedir; ırkçı zihniyetlerin ve darbeci faaliyetlerin ise aleyhinedir. Demokratik siyaset, gündelik olay ve ilişkiler üzerinden yürütülemez; tutarlı bir ilkeler programını gerektirir, birbirine ilkeler üzerinden yaklaşır. Siyaset alanının demokrasi üretme kabiliyetini sergilemesi gerekir. Adalet, hukuk ve demokrasi sadece Kürtlerin değil bütün Türkiye halkının isteğidir."

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"KÜRTLER BARIŞ VE KARDEŞLİKTEN, SONUNA KADAR CUMHURİYETİ SAHİPLENMEKTEN YANADIR"

Kürtlerin barıştan yana olduğunu ifade eden Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürtler barış ve kardeşlikten, sonuna kadar Cumhuriyeti sahiplenmekten yanadır. Kürtlerin Cumhuriyete katılımı güvenceli bir demokratik zeminde gerçekleşebilir. Böylesi bir cumhuriyet, bütün kimlikleri tanıyarak varlık kazanabilir. Bundan rahatsız olan daraltılmış cumhuriyetçiler, küçük olsun benim olsun mantığındadır. Demokratik Cumhuriyet ise Türkiye'yi büyütür ve bir model haline getirir. Bu büyük hedefler karşısında, bugün yaşanan bazı durumların izah ve kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Özellikle cezaevlerinde ölümlerin olması, infazların yakılması ve farklı cezaevlerinde değişik uygulamaların geliştirilmesi sürece yönelik bir tahrik içermektedir. Demokratik toplumun inşası, sadece Kürtler değil, Türkiye'de yaşayan tüm halklar ve inançlar için özgür ve eşit bir geleceğin güvencesidir. Her konuya olduğu gibi inançlar konusuna yaklaşımımız da bu temeldedir. Kendi kültürünü özgürce yaşayabilen, haklarını güvenle kullanabilen ve bunları demokratik ilke ve kurumlaşmalara kavuşturabilen toplumsallığı esas alıyoruz. Özellikle Kürtlerin de asli bir kurucu unsur olarak yasal güvenceye kavuşturulmasıyla Türkiye'nin Ortadoğu'da rol model olabileceğine inanan ve bunu esas alan bütün demokratlarla birlikte Demokratik Cumhuriyet'i hedefliyoruz."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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