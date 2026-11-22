MGK'nin PKK'nın silah bıraktığını teyit etmesi için Gara ve Hakurk Kamplarının boşaltılması bekleniyor. Gözler ocak ayındaki toplantıya çevrilirken örgüt yöneticileri için yakın zamanda yasal adım atılmayacak.

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan yasanın yürürlüğe girmesi için MGK'nin PKK'nın silah bıraktığına ilişkin teyit ve tespit kararı alması bekleniyor. Ancak bu kararın kasım ayındaki toplantıdan çıkmayacağı belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları, 27 Kasım'da yapılması planlanan MGK toplantısında sürece ilişkin kapsamlı bir sunum yapılacağını ancak silah bırakmaya yönelik bir kararın gündeme gelmeyeceğini ifade ediyor.

KARAR OCAKTA ALINABİLİR

MGK kararı için Gara ve Hakurk kamplarının boşaltılması, buradaki silah ve malzemelerin imha edilmesi kritik önem taşıyor. Sürecin duraklamasında ise Kandil ve Avrupa'daki üst düzey örgüt yönetiminin tutumunun etkili olduğu vurgulanıyor. Kış şartları ağırlaşmadan Gara ve Hakurk'un boşaltılarak örgüt üyelerinin Kandil'e çekilmesi bekleniyor. Bu nedenle ocak ayındaki MGK toplantısında silah bırakmaya ilişkin karar alınabileceği değerlendiriliyor.

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AYAK DİRETİYORLAR

Ağustos ayında yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'da, ceza indirimlerinden örgüt yöneticilerinin yararlanamayacağı hükme bağlanmıştı. Edinilen bilgilere göre yöneticiler de "hukuki güvence" talep ediyor ve bu sebeple silah bırakma konusunda direnç gösteriyor. Ancak hükümet ve AK Parti cephesinde şimdilik bu yönde bir adım atılmayacağı belirtiliyor. İlerleyen dönemde yöneticileri de kapsayacak düzenlemelerin, sürecin gidişatı ve toplumsal kabul durumuna göre gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

PKK'nın silah bıraktığı teyit edilip Kandil boşaltıldıktan sonra yönetici kadrosunun bir süre daha Kuzey Irak'ta kalması bekleniyor. Güvenlik kaynakları, "Bu kişiler yeni bir yapılanmaya gitmediği sürece Kuzey Irak'ta kalmalarına itiraz edilmeyecek. Ancak Irak tarafı da sürekli ülkelerinde kalmalarına sıcak bakmıyor. Bu sebeple ilerleyen süreçte ya üçüncü ülkelere gidecekler ya da yeni düzenlemelerle Türkiye'ye dönebilecekler" dedi.

TAHLİYELER DE GECİKİYOR

Ceza indirimi kapsamındaki suçlardan hükümlü veya tutuklu bulunanların, örgüt yöneticilerinin süreci uzatmasına tepki gösterdiği belirtiliyor. MGK kararı alınmadan yasa yürürlüğe girmeyeceği için cezaevlerindeki tahliyeler de gerçekleşemiyor. Yaklaşık 4 bin örgüt üyesinin ceza indiriminden yararlanarak serbest kalması beklenirken, Kuzey Irak ve Avrupa'dan ilk etapta 5 bin civarında örgüt üyesinin Türkiye'ye gelebileceği değerlendiriliyor. Sürecin uzaması örgüt içindeki tartışmaları da artırıyor.

SİNCAR'I DA TÜRKİYE TEYİT EDECEK

Kuzey Irak'ta ikinci Kandil olarak bilinen Sincar'daki örgüt üyelerinin Irak güvenlik kuvvetlerine entegrasyonu sürerken bölgenin tamamen boşaltılıp boşaltılmadığını da Türkiye teyit edecek. Sahadaki birimlerin çekilmenin tamamlandığına ilişkin rapor vermesi halinde, TSK'nın görev yaptığı Başika Kampı kademeli olarak boşaltılacak.

Sincar'da yaklaşık 4 bin örgüt üyesinin bulunduğu belirtiliyor. Silahlı üyelerin Irak ordusuna entegre edilmesi, sivillerden Türkiye'ye gelmek isteyenlerin ise çerçeve yasa kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

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