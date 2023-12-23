23 Aralık 2023 22:26 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 22:46

Türkiye, 12 şehidinin acısını yaşarken terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'den skandal açıklamalar da peş peşe geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Öcalan Kürt sorununda demokratik çözümün anahtarıdır, İmralı'dan yükselen ses barışın sesidir" ifadeleri yer aldı.

"TECRİT KALDIRILMALI, ÖCALAN İLE DİYALOG BAŞLATILMALI"

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da İmralı'daki terörist ele başının serbest bırakılmasını istedi. Ömer Öcalan "Çözüm, diyalog zeminin oluşturulmasındadır. Kürt problemi şiddetle bertaraf edilemiyor. Şiddet ve savaş sorunu derinleştiriyor. Tecrit kaldırılmalı ve Abdullah Öcalan ile diyalog başlatılmalı” ifadelerini kullandı.

EŞ BAŞKANDAN İÇ SAVAŞ TEHDİDİ

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise açık açık iç savaş tehdidinde bulundu. Bakırhan, “Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim’de ne Türkiye’de huzur, umut, demokrasi olur.” dedi.

Bakırhan sözlerine şöyle devam etti: “Kürt meselesi çözülecekse Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalıdır diyoruz. Kürdistan diyoruz, Dersim diyoruz; ezilenler, emekçiler diyoruz. Ezilen, yoksul, işsiz, umutsuz, dilini ve kültürünü yaşamak isteyen insanların grubu olduk.”

“BİZ KESİNLİKLE BİRİLERİNE KAZANDIRAN PARTİ DEĞİLİZ”

Yerel seçimlere de değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan şöyle konuştu: “Bazı yerlerde adaylarımızı çıkardık. Ve iddialı olduğumuz, birinci ve ikinci olduğumuz yerlerde bir ön seçim yapacağız. Delegelerimiz belirlendi. Sandıklar 6-7'sinde kurulacak. Halkın belirlediği adaylar adayımız olacak. Batıda da görüşmelerimiz devam ediyor. Emin olun hiçbir dönem olmadığı kadar her şeyi şeffaf ve açık yapacağız. Biz kesinlikle birilerine kazandıran bir parti değiliz. Biz Seyid Rızalardan bugüne direnen ve mücadele eden bir partiyiz. Biz her yerde kendi adaylarımızla seçimi kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Biz bütün bunlara rağmen kendi adaylarımızı çıkaracak gibi hazırlık içindeyiz. Diğer taraftan Kürt halkının, Alevilerin, emekçilerin, Türkiye’deki devrimcilerin iradelerinin gerçek anlamda yönetimlere yansıması için işbirliğine, güç birliğine de açık olduğumuzu belirttik. Batıda bu minvalde çalışmalarımız devam ediyor.”