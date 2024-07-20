DEM Partili başkana şafak operasyonu! Terörden gözaltında
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: AA-İHA- Güncelleme:
Gündem Haberleri / AA-İHA
DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö., ‘İşgale ve İhanete Hayır’ konulu basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulundu. Savcılık, Yusuf Ö.'nün PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle harekete geçti.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö.’nün adresine şafak operasyonu düzenleyerek gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: AA-İHA
Kaynak: AA-İHA