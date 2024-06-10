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DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu 'silahla yaralamadan' tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
DEM Partili Sırrı Sakık&#039;ın oğlu &#039;silahla yaralamadan&#039; tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrık Sakık'ın oğlu silahla M.K.'yı yaraladı. Firar eden Sakık, suç aletiyle birlikte teslim oldu. Savcılığa sevk edilen Sakık, tutuklandı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. 

Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda DEM Partisi Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, M.K.’yi silahla yaraladı.

CENK SAKIK FİRAR ETTİ

Daha sonra olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim oldu.

 Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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