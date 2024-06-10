DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu 'silahla yaralamadan' tutuklandı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrık Sakık'ın oğlu silahla M.K.'yı yaraladı. Firar eden Sakık, suç aletiyle birlikte teslim oldu. Savcılığa sevk edilen Sakık, tutuklandı.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi.
Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda DEM Partisi Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, M.K.’yi silahla yaraladı.
CENK SAKIK FİRAR ETTİ
Daha sonra olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim oldu.
Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı