DEM'li isimlere PKK operasyonu! Suç aletleriyle beraber yakalandılar

Terör örgütüyle mücadele kapsamında Şanlıurfa'da PKK'ya yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. DEM'li 2 ismin de aralarında olduğu 17 şüpheli suç aletleriyle yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma iş birliğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda PKK'lı teröristler kıskıvrak yakalandı. PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 17 zanlı gözaltına alındı. Bunların içinde DEM'li 2 ismin de olduğu görüldü.

ŞANLIURFA'DA 11 ADRESE EŞ ZAMANLI TERÖR OPERASYONU

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik yürütülen ve 17 zanlının tutuklandığı operasyonun devamında Suruç ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DEM'Lİ İSİMLER DE ARALARINDA YER ALDI

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi M.K. ve M.Ö'nün de aralarında yer aldığı 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve 19 örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

Terör örgütüne yönelik 6 Mart'ta düzenlenen ilk operasyonda, DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi Nazlı Binici ile 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayı ile doktor ve öğretmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.