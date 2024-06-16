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Denize girmek yasaklanınca sahilde güneşlendiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklanınca bayramın ilk günü sahil boş kaldı. Denize giremeyen bazı vatandaşlar, sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde 2 gün yasaklanmıştı. Bu çerçevede Kurban Bayramı'nın ilk gününde Karasu ilçesinin sahilleri boş kaldı.

GÜNEŞLENEREK TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARDI 

Her bayram çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan sahile gelen bazı vatandaşlar ise güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denize girmek yasaklanınca sahilde güneşlendiler - 1. Resim

"TATİLE GELDİK, DENİZE GİRİLMİYOR"

İstanbul'dan Karasu'ya tatile geldiğini belirten Avni Durmuş, “Herkese iyi bayramlar diliyorum. Denize girmesek bile güneşin tadını çıkartıyoruz” derken Melisa Yıldırım, “Karasu'ya tatile geldik ama dalgadan dolayı denize girilmiyor. Biz de güneşleniyoruz, yasağın kalkmasını bekliyoruz. Her şey güzel” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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