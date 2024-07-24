Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sıcak saatler! Mahkumlar hastanelik oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler aniden rahatsızlanmaya başladı. Adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Mahkumlar hastaneye kaldırıldı...
Honaz ilçesi Kocabaş Mahellesi'ndeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, dün öğlen yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.
YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanelere gelen yakınları, mahkumların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak istedi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı mahkumların tedavilerinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı