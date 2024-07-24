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Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sıcak saatler! Mahkumlar hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sıcak saatler! Mahkumlar hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler aniden rahatsızlanmaya başladı. Adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Mahkumlar hastaneye kaldırıldı...

Honaz ilçesi Kocabaş Mahellesi'ndeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, dün öğlen yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sıcak saatler! Mahkumlar hastanelik oldu - 1. Resim

YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanelere gelen yakınları, mahkumların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak istedi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı mahkumların tedavilerinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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