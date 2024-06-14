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Denizli'de 7 ilçede orman yangını! Bir mahalle tahliye ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Denizli&#039;de 7 ilçede orman yangını! Bir mahalle tahliye ediliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla sınırında başlayan orman yangını Denizli'ye sıçradı! Denizli'de 7 ilçede ormanlar alev aldı. 5 ilçede yangın kontrol alınırken 3 ilçede ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Kale ilçesine bağlı 3 mahalleyi tehdit eden orman yangını nedeniyle bir mahallenin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'nin batısında sıcak hava dalgasının etkili olması nedeniyle orman yangınlarında artış yaşandı. Muğla, Balıkesir, Aydın ve Manisa’nın yanı sıra Denizli'nin 7 ilçesinde orman yangını çıktı. 5 ilçede yangınlar kontrol altına alınırken, 1 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

DENİZLİ'DE 7 NOKTADA ORMAN YANGINI

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Denizli'de 7 mahallede orman yangını! Bir mahalle tahliye ediliyor - 1. Resim

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada olduğu aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Denizli'de 7 mahallede orman yangını! Bir mahalle tahliye ediliyor - 2. Resim

5 İLÇEDEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar da kontrol altına alındı.

Babadağ ve Kale'deki yangınlara müdahale devam ediyor.

Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalledeki vatandaşlar il merkezindeki KYK yurduna yerleştirileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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