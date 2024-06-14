Denizli'de 7 ilçede orman yangını! Bir mahalle tahliye ediliyor

Muğla sınırında başlayan orman yangını Denizli'ye sıçradı! Denizli'de 7 ilçede ormanlar alev aldı. 5 ilçede yangın kontrol alınırken 3 ilçede ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Kale ilçesine bağlı 3 mahalleyi tehdit eden orman yangını nedeniyle bir mahallenin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'nin batısında sıcak hava dalgasının etkili olması nedeniyle orman yangınlarında artış yaşandı. Muğla, Balıkesir, Aydın ve Manisa’nın yanı sıra Denizli'nin 7 ilçesinde orman yangını çıktı. 5 ilçede yangınlar kontrol altına alınırken, 1 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlgili Haberler Samsun'da yangın söndürüldükten sonra beton bloğun çökmesiyle 7 itfaiye eri yaralandı

DENİZLİ'DE 7 NOKTADA ORMAN YANGINI

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada olduğu aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İlgili Haberler İnsan faktörlü yangınların önüne geçmek için 35 ilde ormanlara girişler yasaklandı

Açıklamada "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

5 İLÇEDEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar da kontrol altına alındı.

Babadağ ve Kale'deki yangınlara müdahale devam ediyor.

Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalledeki vatandaşlar il merkezindeki KYK yurduna yerleştirileceği öğrenildi.