Samsun'da yangın söndürüldükten sonra beton bloğun çökmesiyle 7 itfaiye eri yaralandı

Samsun'daki bir bebek bezi fabrikasında çıkan yangın, itfaiye erlerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarında ise beton bloğun çökmesi sonucu 7 er yaralandı.

Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında soğutma çalışması sırasında beton blok çöktü, 7 itfaiye eri yaralandı.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangın, öğlen saatlerinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

BETON BLOK ÇÖKTÜ

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada beton blok çöktü. Çökme sırasında itfaiye erleri enkaz altında kaldı.

İlk etapta 6 kişi kurtarıldı. İş makinesi yardımı ile yapılan çalışma sonucu enkaz altında kalan bir itfaiye eri de çıkarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.