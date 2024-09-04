Denizli'de alkollü gençler güvenlik kamerasını "Rahatsız etmeye hakkı yok" diyerek kırdı

Denizli'deki bir parkta alkol alan gruptan biri eline aldığı taşla "Rahatsız etmeye hakkı yok" diyerek güvenlik kamerasını kırdı. Spor Kulübünün Başkanı Behcet Arım, "Tiyatro gibi olay" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.40 sıralarında parkta birlikte alkol alan üç genç, bitişikteki spor kulübünün güvenlik kameralarının ışıklarından rahatsız oldu.

Gençlerden birisi, oturduğu yerinden kalkıp yerde taş aramaya koyuldu. Çevreden bulduğu kaldırım taşını eline alan genç, güvenlik kamerasının yanına giderek taşı fırlatmaya çalışsa da aldığı alkolün etkisiyle isabet ettiremedi.

UYARILARA RAĞMEN TAŞLAMAYI SÜRDÜRDÜ

İlk atışta hedefi tutturamayan, arkadaşlarının "Yapma, orada güvenlik kamerası var" ikazına da aldırmayan genç, "Benim gözümü rahatsız etmeye hakkı var mı" diyerek yaptığı ikinci denemsine güvenlik kamerasını kırdı.

İlk kamerayı kırdıktan sonra yerine oturan genç, bir süre sonra diğer güvenlik kamerasını fark etti. Yerinden hızlı bir şekilde kalktıktan sonra yerden tekrardan taş alıp 2 denemede diğer güvenlik kamerasını da kırdı.

Alkollü gençlerin spor kulübünün güvenliğinin sağlanması için yerleştirilen kameraları kırdıkları anlar yine saldırı sonrası devre dışı kalan kamara kayıtlarına anbean yansıdı. Sabah tesislere geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şok olan kulüp idarecileri, güvenlik kameralarını izleyince saldırıyı gerçekleştiren gençlerden şikayetçi oldu. Polis olaya karışan üç genci bulmak için arama çalışmaları başlattı.

BEHCET ARIM: "TİYATRO GİBİ BİR OLAY"

Spor kulübünün Başkanı ve aynı zamanda antrenörü olan Behcet Arım, sabah antrenman için geldiğinde şoka uğradı.

Olayın takipçisi olacaklarını ve hayatında ilk defa böyle bir olay ile karşılaştığını dile getiren Arım, "Yaklaşık 20 yıla yakın verdiğimiz hizmet karşılığında buradaki çocukları yetiştiriyoruz. Sabah antrenmana geldiğimizde 2 tane kameranın hasar oluştuğunu gördük. Sonra güvenlik kamerasının kayıtlarına baktık. Gerekli işlemler yaparak polis arkadaşlarımıza başvurduk. Sabah buraya geldiğimizde şaşırdık. Kameranın bir tanesi yere düşmüştü. Kayıtlara izlediğimizde üç gencin, sabaha karşı parkta alkol aldıklarını gördük. Kameranın ışığı arkadaşın gözüne almış. Bundan da rahatsız olmuş. Yerden bir taş alıp vurmuş ve sonucunda da kırmış. Tiyatro gibi bir olay. Biz de kayıtları alıp polis arkadaşlara verdik. Bizim amacımız burada spor yaptırmak. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Kulübümüz Denizli'nin merkezinde bulunuyor. Aileler buraya geliyor. Akşamları tertemiz kalabalık bir aile ortamı oluyor. Güvenli bir ortamda antrenman yapıyoruz. Sadece başımıza geçen bir kaza oldu. Bu da bize nazar boncuğu olsun diyoruz" şeklinde konuştu.