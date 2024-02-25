Denizli'de defineci talanı! Tarih eser bulmak isterken 30 metre kuyu kazdılar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizli'de define talanı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Tarihi eser bulmak isteyen definecilerin 30 metre kuyu kazdığı ortaya çıktı.
Denizli'nin Buldan ilçesi Çağış mevkii, defineci talanına sahne oldu. Jandarma, ihbar üzerine kaçak kazı yapma isteyen şahısları suçüstü yakaladı.
Suçüstü yapan jandarma, karşılaştığı manzara karşısında şaşırıp kaldı. Define avcılarının tarihi eser bulma umuduyla 30 metre derinliğine sahip kuyu kazdıkları belirlendi.
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Operasyon kapsamında kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, M.Ç, A.D, ve O.D, gözaltına alındı.