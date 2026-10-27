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Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne sabah operasyonu! 27 kişi gözaltına alındı

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Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken mesaiye gelen belediye personeli binaya alınmadı. Polis ekiplerinin belediyedeki arama çalışmaları sürerken, aynı soruşturma kapsamında 16 Ekim'de de belediye binasında arama yapıldığı öğrenildi.

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Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonla 27 kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Sabah mesaiye başlamak amacıyla belediyeye gelen personel ise içeriye alınmadı. Polis ekiplerinin belediye binasında arama çalışmaları devam ediyor.

Denizlide Merkezefendi Belediyesine sabah operasyonu! 27 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiDenizlide Merkezefendi Belediyesine sabah operasyonu! 27 kişi gözaltına alındı

BELEDİYEDE DAHA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞTI

Merkezefendi Belediyesi, 16 Ekim'de de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramayla gündeme gelmişti. Mesai saatinin bitimine doğru belediye binasına gelen ekipler, başta İmar ve Fen İşleri müdürlükleri olmak üzere çeşitli birimlerde inceleme başlatmıştı.

Gece saatlerine kadar süren çalışmalarda, belediyenin ihale ve ödeme dosyaları ile bazı evrakların incelendiği bildirilmişti. O dönemde aramaların hangi dosyaları kapsadığına ilişkin yetkili makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmamıştı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne sabah operasyonu! 27 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiDenizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne sabah operasyonu! 27 kişi gözaltına alındı

27 Ekim sabahı düzenlenen yeni operasyonda ise 27 kişinin gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınanların kimlikleri ve görevlerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, polis ekiplerinin belediye binasındaki incelemeleri sürüyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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