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Denizli’de sır ölüm: Ahmet Durmuş genç yaşta vefat etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizli’de sır ölüm: Ahmet Durmuş genç yaşta vefat etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de çakmak gazına maruz kalması sonucu fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzen olay, dün gece yarısından sonra Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 

BİR ANDA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, çakmak gazına maruz kaldığı ileri sürülen Ahmet Durmuş U. (18) bir anda fenalaştı. Ahmet Durmuş U.'nun durumunu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Denizli’de sır ölüm: Ahmet Durmuş genç yaşta vefat etti - 1. Resim

OTOPSİ YAPILACAK

Durumu kötüye giden genç, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen Ahmet Durmuş U. hayatını kaybetti. Ahmet Durmuş U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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