Muhtar Yılmaz Ulaş’ın ani ölümü! Cenazede yakınları gözyaşı döktü
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Çerelan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ulaş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeye onlarca kişi akın etti.
Çerelan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ulaş, bugün köyde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ
Cenazesi köye getirilen Ulaş, öğle namazının ardından Çerelan Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çerelan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye Saimbeyli Kaymakam Emre Açar, kurum amirleri de katıldı. Onlarca kişinin katıldığı cenazede Ulaş’ın sevenleri ve yakınları gözyaşı döktü.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı