Muhtar Yılmaz Ulaş’ın ani ölümü! Cenazede yakınları gözyaşı döktü

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Çerelan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ulaş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeye onlarca kişi akın etti.

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze! Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze! Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Çerelan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ulaş, bugün köyde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Cenazesi köye getirilen Ulaş, öğle namazının ardından Çerelan Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çerelan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Saimbeyli Kaymakam Emre Açar, kurum amirleri de katıldı. Onlarca kişinin katıldığı cenazede Ulaş’ın sevenleri ve yakınları gözyaşı döktü.