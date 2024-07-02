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Muhtar Yılmaz Ulaş’ın ani ölümü! Cenazede yakınları gözyaşı döktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muhtar Yılmaz Ulaş’ın ani ölümü! Cenazede yakınları gözyaşı döktü
Cenaze, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Çerelan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ulaş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeye onlarca kişi akın etti.

Çerelan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Ulaş, bugün köyde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Muhtar Yılmaz Ulaş’ın ani ölümü! Cenazede yakınları gözyaşı döktü - 1. Resim

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Cenazesi köye getirilen Ulaş, öğle namazının ardından Çerelan Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çerelan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Muhtar Yılmaz Ulaş’ın ani ölümü! Cenazede yakınları gözyaşı döktü - 2. Resim

Cenazeye Saimbeyli Kaymakam Emre Açar, kurum amirleri de katıldı. Onlarca kişinin katıldığı cenazede Ulaş’ın sevenleri ve yakınları gözyaşı döktü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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