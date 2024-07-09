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Denizli’de şüpheli ölüm: 19 yaşındaki kızın cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizli’de şüpheli ölüm: 19 yaşındaki kızın cesedi bulundu
Denizli, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarının haber alamadığı 19 yaşındaki genç kız, yaşadığı apart dairesinde ölü olarak bulundu. Ceset morga kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokakta faaliyet gösteren bir apart dairesinde meydana geldi. 

Denizli’de şüpheli ölüm: 19 yaşındaki kızın cesedi bulundu - 1. Resim

GENÇ KIZI YERDE YATARKEN BULDULAR

Edinilen bilgiye göre; apart dairesinde daire kiralayan 19 yaşındaki Aliye Hakan’dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Yardım talebi üzerine polis ekipler eşliğinde apart dairesine giren arkadaşları, genç kızı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Denizli’de şüpheli ölüm: 19 yaşındaki kızın cesedi bulundu - 2. Resim

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aliye Hakan’ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ölüm nedeninin belirlenebilmesi için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. 
Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili olarak Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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