Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Gündem > Denizli'de tavuklu pilav yiyen 24 öğrenci hastanelik oldu

Denizli'de tavuklu pilav yiyen 24 öğrenci hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de tavuklu pilav yiyen 24 öğrenci hastanelik oldu
Denizli, Zehirlenme, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 öğrenci, öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenerek, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde hayır için dağıtıldığı öğrenilen tavuklu pilavdan yiyen 24, akşam saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle fenalaştı.

Öğrencilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 24 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere dağıtılan yemekten örnek alırken, hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Özgür Özel'den 'normalleşme' yorumu: Farklı düşünsek de konuşmamız gerek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyükçekmece'de vahşet! Karısını öldürdükten sonra intihar etti - GündemKarısını öldürdükten sonra intihar ettiKız istemeden dönüyorlardı... 14 kişi feci kazada yaralandı - GündemKız isteme dönüşü feci kaza!Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan ülkelerin artması İsrail'i yalnızlaştırıyor - Gündem"İsrail ve destekçileri yalnızlaşıyor"Meteoroloji uyardı, sağanak ne cadde bıraktı ne sokak - GündemMeteoroloji uyardı, sağanak ne cadde bıraktı ne sokakÜsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı - GündemÜsküdar'da pastaneye silahlı saldırıİki il 4.7'lik depremle korku ve paniği yaşadı! Naci Görür'den depreme ilişkin ilk açıklama - GündemNaci Görür'den Çorum depremiyle ilgili ilk açıklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...