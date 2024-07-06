Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Denizli'de trafik kazasında motosiklet yolcusu can verdi

Denizli'de trafik kazasında motosiklet yolcusu can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de trafik kazasında motosiklet yolcusu can verdi
Sarayköy, Trafik Kazası, Denizli, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Feci kaza, Sarayköy ilçesi Tekkeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşı yönden gelen otomobile Okan Döken (24) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 

Denizli'de trafik kazasında motosiklet yolcusu can verdi - 1. Resim

GENÇ SÜRÜCÜ VEFAT ETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Okan Döken yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahalelerine rağmen genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Vefat eden sürücünün Denizli’de yaşayan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.

CENAZESİ BUGÜN

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Döken’in Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Akın Döken’in oğlu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi bugün Aydın'ın Buharkent ilçesinde toprağa verilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin yıldız ismini canlı yayında ağzından kaçırdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir evladın en acı günü! Babasının cansız bedenini kanlar içerisinde buldu - GündemBir evladın en acı günü! Babasını korkunç halde bulduSerinlemek için dereye giren çocuk boğularak can verdi - GündemSerinlemek için dereye giren çocuk boğularak can verdiGiresun'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı - GündemBir ilde dikkat çeken karar! 2 gün boyunca yasaklandıKaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktı - GündemKaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktıBakan Kurum deprem bölgesinde! Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut - GündemKurum deprem bölgesinde! Hedef 200 bin konutMSB'den A Milli Futbol Takımı'na destek! - Gündem"Milli ruh, milli güç"
Sonraki Haber Yükleniyor...