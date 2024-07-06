Denizli'de trafik kazasında motosiklet yolcusu can verdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kafa kafaya çarpışan 24 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Feci kaza, Sarayköy ilçesi Tekkeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşı yönden gelen otomobile Okan Döken (24) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
GENÇ SÜRÜCÜ VEFAT ETTİ
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Okan Döken yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahalelerine rağmen genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Vefat eden sürücünün Denizli’de yaşayan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.
CENAZESİ BUGÜN
Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Döken’in Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Akın Döken’in oğlu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi bugün Aydın'ın Buharkent ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı