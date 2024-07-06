Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza yaptı! İşte ilk görüntü ve sağlık durumları…

Kocaeli'de iki otomobilin karıştığı kazada Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir yaralandı. Araçları ağır hasar alan sosyal medya fenomeni iki ünlü ismin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kocaeli'de iki otomobilin karıştığı kazada Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir yaralandı. Araçları ağır hasar alan sosyal medya fenomeni iki ünlü ismin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kandıra ilçesi D-605 karayolu Karasakallar mevkiinde meydana gelen kazada yaralanan sosyal medya fenomenleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir’in sağlık durumları hakkında bilgi de geldi.

İKİSİ DE YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, feci kazada C.E. idaresindeki otomobil ile Zelal Işıl Özdemir yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki 2 kişi, Zelal Işıl Özdemir ve yanında bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur yaraladı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki ünlü ismin sosyal medya hesaplarından geçirdikleri kazayla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.