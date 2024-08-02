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Denizli’de yürek yakan kaza: Karı koca birlikte can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada yaşlı karı koca hayatını kaybetti, 10 tekstil işçisi de yaralandı. Vefat eden Musa-Cemile Öztürk’ün bugün defnedileceği belirtildi.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarında meydana gelen kazada; Musa Öztürk (63) idaresindeki otomobil tali yoldan kavşağa bağlanmak istediği sırada anayolda ilerleyen H.T. yönetimindeki tekstil işçilerini taşıyan servisle çarpıştı. 

Denizli’de yürek yakan kaza: Karı koca birlikte can verdi - 1. Resim

Çarpışmanın etkisi ile işçi servisi önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Denizli’de yürek yakan kaza: Karı koca birlikte can verdi - 2. Resim

KARI KOCA ÖLDÜ! 10 YARALI VAR

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına personel taşıyan serviste bulunan sürücü H.T. dahil 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. 

Denizli’de yürek yakan kaza: Karı koca birlikte can verdi - 3. Resim

Otomobil içerisinde bulunan Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk'ün (65), olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Denizli’de yürek yakan kaza: Karı koca birlikte can verdi - 4. Resim

YAKINLARI KAHROLDU

Acılı haberi alan Öztürk çiftinin yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatlarını kaybeden yaşlı çiftin Pınarkent Mahallesi'nde misafirliğe geldikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın bugün son yolculuklarına birlikte uğurlanacakları bildirildi.

Denizli’de yürek yakan kaza: Karı koca birlikte can verdi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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