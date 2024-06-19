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Denizli'den kan donduran infaz! Baba ve oğlu sokak ortasında kurşuna dizildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de sokakta yürüyen baba ve oğlu yanlarına yanaşan 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Zanlılar olayın ardından kaçarken hastaneye kaldırılan gencin hayatını kaybettiği babasının ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesin'de yaşandı. Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), cadde üzerinde yürürken yanlarına, yaklaşan bir araçtaki iki kurşun yağdırmaya başladı. 

BABA VE OĞLUNA ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucu baba ve oğlu vücuduna çok sayıda mermi isabet etti. Olayı gören mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ MUHAMMET CANINDAN OLDU

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken 16 yaşındaki Muhammet'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba Görmez’in ise acil ameliyata alındığı öğrenildi.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Öte yandan, polis ekiplerinin saldırganların kimlik tespitinin yapılması ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi. Olayla soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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