6 Şubat depremzedeleri için sunulan bir imkanı paylaşan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, peşin ödemelerde konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulandığını belirtti. Bakan Çiftçi “Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır” diye vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

6 Şubat depremlerinde yıkım yaşanan iller devlet desteğiyle yeniden ayağa kaldırılırken, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, deprem felaketini yaşayan depremzedeler için bir imkanı duyurdu. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanacağını belirtti.

Deprem bölgesinde kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim

2 YIL ÖDEMESİZ

Bakan Çiftçi, taksitli ödemelerde ise, konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunulacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Çiftçi “Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır” diye vurguladı.

Deprem bölgesinde kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim

"BİR AİLENİN HUZURLA YAŞAMASI HER ŞEYDEN KIYMETLİ"

Bakan Çiftçi’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlarımıza önemli ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanıyor. Taksitli ödemelerde ise, vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunuluyor. Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala