Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Deprem bölgesinde kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

6 Şubat depremzedeleri için sunulan bir imkanı paylaşan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, peşin ödemelerde konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulandığını belirtti. Bakan Çiftçi “Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır” diye vurguladı.

Kaydet
|

6 Şubat depremlerinde yıkım yaşanan iller devlet desteğiyle yeniden ayağa kaldırılırken, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Bakan Çiftçi hayatındaki kırılma noktasını ve en büyük pişmanlığını anlattı: “Hayatımın yönü de akışı da değişti”
GÜNDEM

Bakan Çiftçi hayatındaki kırılma noktasını ve en büyük pişmanlığını anlattı: “Hayatımın yönü de akışı da değişti”

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, deprem felaketini yaşayan depremzedeler için bir imkanı duyurdu. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanacağını belirtti.

Deprem bölgesinde kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim
Başlık ResmiDeprem bölgesinde kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim

2 YIL ÖDEMESİZ

Bakan Çiftçi, taksitli ödemelerde ise, konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunulacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Çiftçi “Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır” diye vurguladı.

Deprem bölgesinde kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim
Başlık ResmiDeprem bölgesinde kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim

"BİR AİLENİN HUZURLA YAŞAMASI HER ŞEYDEN KIYMETLİ"

Bakan Çiftçi’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlarımıza önemli ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanıyor. Taksitli ödemelerde ise, vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunuluyor. Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.