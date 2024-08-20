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Deprem oldu! Denizli, Van ve Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deprem oldu! Denizli, Van ve Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye gece yarısı beşik gibi sallandı. Depremler peş peşe geldi. Denizli, Hatay ve Van'daki depremler çevre illerde de hissedildi. AFAD ilk verileri açıkladı, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece yarısı meydana gelen 3 deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD, Denizli, Van ve Hatay'daki depremlere ilişkin internet sitesi üzerinden bilgilendirmede bulundu...

Deprem oldu! Denizli, Van ve Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

İlk deprem Denizli'de oldu. Saat 01:54'te yaşanan Çal merkezli sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak kaydedildi. İl genelinde hissedilen sarsıntı bölge halkında paniğe sebep oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşandı. 

Deprem oldu! Denizli, Van ve Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - 2. Resim

Bir diğer deprem haberi ise Van'dan geldi. Saat 03:49'da yaşanan Tuşba merkezli sarsıntının büyüklüğü 3 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kuvvetli hissedildi.

Deprem oldu! Denizli, Van ve Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - 3. Resim

Son deprem ise 6 Şubat'ta en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'dan geldi. Bölge halkı aynı korkuyu yine yaşadı. Saat 03:57'de meydana gelen Kırıkhan merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.

Deprem oldu! Denizli, Van ve Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - 4. Resim

Yerin 5 kilometre derinliğinde yaşanan sarstın kuvvetli bir şekilde hissedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Deprem oldu! Denizli, Van ve Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - 5. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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