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Depremden kaçtı, Osmaniye'de sele yakalandı! "Evin içi bir anda su doldu"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Depremden kaçtı, Osmaniye&#039;de sele yakalandı! &quot;Evin içi bir anda su doldu&quot;
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesini dün sel vurdu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar alarak yıkılan Aynur Çeribaş'in geçici olarak kaldığı evi su bastı. Önce deprem, ardından sel felaketi yaşayan Çeribaş'ın tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye Kadirli'de etkili olan sağanak yağmur sonrası Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki Bülbül Deresi taştı. Taşma sonucu ilçedeki evleri su bastı, araçlar sürüklendi. Hasar tespit çalışmasının sürdüğü ilçede vatandaşlar, su altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Sel felaketinde evi zarar gören vatandaşlardan biri de Aynur Çeribaş oldu.

DEMREMZEDE ÇERİBAŞ'IN EŞYALARI KULLANILAMAZ HALDE

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kadirli ilçesinde bulunan Gazioğlu 1 Sitesi'ndeki evi hasar alarak yıkılan depremzede Aynur Çeribaş'ın, yeni yuvası sel felaketinde su altında kaldı. Dervişpaşa Mahallesi 474. Sokak'taki evinde sel felaketini yaşayan Çeribaş'ın eşyaları kullanılmaz hale geldi.

Depremden kaçtı, Osmaniye'de sele yakalandı!

"BURADA GEÇİCİ KALIYORDUK"

Geçici olarak yaşadığı yuvasında sel felaketini yaşadığını ifade eden Aynur Çeribaş, "6 Şubat depremini yaşadık, evim yıkıldı. Burada geçici olarak kalıyorduk. Dün de sel felaketini yaşadık. Sel suları bir anda evin içerisine doldu. Ben ikinci kata zor kaçtım. Tüm eşyalarım gördüğünüz gibi kullanılmaz hale geldi" şeklinde konuştu.

Depremden kaçtı, Osmaniye'de sele yakalandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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