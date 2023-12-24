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    Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı

    Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteynerde yangın çıktı.

    Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteyner yanarak küle döndü. Yangın nedeniyle konteyner kentte korku dolu anlar yaşandı.

    Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 Konteyner kentte depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

    Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

    Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteynere de sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı konteyner kentte olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

    Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, iki konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    Adıyaman
    Haberler > Gündem > Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı
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