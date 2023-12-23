Edirne'de elektrikli soba faciası! Yangın çıktı, 1 ağır yaralı var

23 Aralık 2023 00:22 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 00:25

Uzunköprü ilçesine bağlı Mareşal Fevziçakmak Mahmut Baba Aralığı sokak no 1'de bulunan müstakil evde meydana gelen olayda yalnız yaşayan D.O. uyuduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklı evinde yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenen D.O.'yu mahsur kaldığı evden çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. D.O.'nun durumunun ağır olduğu ve yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, yangın neticesinde evde maddi hasar meydana geldi.