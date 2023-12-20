Üsküdar'da yol çalışmasında doğal gaz borusu patladı
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Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde yapılan yol çalışmalarında, kazı yapan iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Hızla yayılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yol çalışması sırasında meydana gelen doğal gaz borusu patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında, iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu meydana gelen patlamayı itfaiye ekipleri başarılı bir şekilde söndürdü.
Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu. Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi. Aynı zamanda, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle gaz kesintisi yaşanmaktadır.
Anadolu Ajansı