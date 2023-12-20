Kayseri'de sanayi sitesinde yangın!

20 Aralık 2023 13:10 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 13:14

Kayseri'de Hacı Saki Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 6016. Sokak'ta faaliyet gösteren, çapa makinesi, motorlu testere, çim biçme makinesi gibi ürünler ile yedek parçalarının satıldığı 2 katlı bir iş yerinde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulunarak yangının diğer bölgelere sıçramasını engellemeye çalışıyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çabaları devam ediyor. Olayla ilgili detaylı bilgiler ise henüz açıklanmış değil.