Herkesin evinde var! Bomba gibi patladı, vücudunun yüzde 35'i yandı

20 Aralık 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:59

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 21 yaşındaki T. Ç. iddiaya göre, tıkanan lavabosunu iki ürünü birden kullanarak açmak isterken bir anda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle sıçrayan gencin yüzü dizleri ve vücudunun birçok noktasında yanıklar meydana geldi. Acıyla kendini dışarıya atan gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 35'İ YANDI

Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne yönlendirilen gencin vücudunun yüzde 35’inin yandığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan genç, taburcu edilirken yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, malzemelerin alınırken üzerindeki bilgilerin okunmasının gerektiğini anlatırken koruyucu ürün kullanımı ve ilk müdahale konularının önemine dikkat çekti.

Öte yandan patlama sonrası kıyafetinin geldiği hal ise dikkat çekti.

'ACI ÇEKE ÇEKE HASTANEYE GİTTİM'

Lavaboyu açmak isterken bir anda büyük bir patlama yaşandığını ve korkuyla oradan uzaklaşmaya çalıştığını söyleyen T. Ç. yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Evdeydim, evi temizliyordum daha sonra 2 şişeyi beraber çalkalayarak aynı anda dökünce güçlü bir patlama yaşandı. Yüzüme, ayaklarıma döküldü o anki panikle kendimi dışarı attım. Sağ olsun vatandaşlar yardımcı oldu. Hiçbir şey hissetmedim sadece kendimi nasıl dışarı atabileceğimin paniğindeydim, olan oldu. Acı çeke çeke hastaneye gittim. İlk yardım müdahalesi oldu, yüzüme, ayaklarıma su döküldü. Sağ olsun bir vatandaşımız arabaya aldı, hastaneye götürdü. Kullanmamalarını tavsiye ediyorum, çok tehlikeli bir şey. Hayatınıza maal olma ihtimali olabiliyor, ben bu şekilde ucuz atlattım, bu halime şükür diyorum. Bazıları bu şekilde hafif yaralarla da atlatamayabiliyor. Daha ağır geçirebiliyorlar, profesyoneller hariç alınmasın, satılmasın, ben geçirdim kimse geçirmesin."

'DERİ NAKLİ İHTİYACI OLABİLİR'

Vatandaşların lavabo açıcı gibi ürünleri kullanırken çok dikkatli olmasını gerektiğini söyleyen hastanenin Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, hastasının durumuna ilişkin şöyle konuştu:

"Hastamızı getirdiler, evlerinde lavabo tıkanmasına bağlı olarak nalburdan lavabo açıcı temin ediyorlar. Onu kullandıktan 2 saniye sonra büyük bir patlama gerçekleşiyor. Yüzünde, gövdesinde sıkıntılar, elbiseleri zaten paramparçaydı. Yüzde 35 civarı bir yanıkla bize geldi, hızlı bir şekilde tedavilerine başladık, 3 tane ameliyat geçirdi. Yüzü baya toparladı ama ayaklarındaki yerlere ileride belki deri nakli ihtiyacı olabilir.

'ON GÜNDE BİR BENZER VAKA GELİYOR'

Maalesef bu ürünlere vatandaş tam hakim olmuyor, gencecik insanlar çok ciddi patlamalarla geliyor, gencecik insanlar göz kayıpları söz konusu, ciddi sakatlıklar. Ömür boyu devam eden sıkıntılarla baş başalar. Yoğun bakımda yatan benzer hastalar var. Bize neredeyse haftada, on günde bir benzer bir sorun geliyor. Özellikle de güçlü lavabo açıcılar raflarda yer alıp vatandaş eskisi gibi masum zannederek bunlara ulaştığı andan itibaren biz ciddi bir sorunla karşı karşıyayız.

Diğer şehirlerdeki yanık kliniğindeki arkadaşların gözlemleri ve bulguları da benzer boyutta o yüzden vatandaşımızın bu tarz üzerinde özellikle beton çözücü, çok güçlü yazan sıvı ürünleri çok dikkatli kullanmaları, koruyucu elbiseler, gözlükler ve o tarz ekipmanlarla kullanmaları gerekiyor. Çok basit şeylerden, masum bir olaydan gözünü kaybeden bazı hastalara kornea da nakledilemiyor çünkü çok derin göz hasarları oluyor ve tamamen kör olabiliyor.

PATLAMA OLDUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Bu tarz aside maruz kalınan durumlarda mutlaka bulaşan elbiselerin uzaklaştırılması, çıkarılması gerekiyor ki hastamız geldiği zaman elbiseleri paramparçaydı. Bazı hastalar şunu diyor; buzdolabına gelmiş, metali eritmiş. Olay sonrası sıvıyla bol suyla yıkanması, çeşme suyunda bir 15 dakika yüzün, gözün yıkanması ki ilk kimyasal reaksiyonun minimize edilmesi gerekiyor. Bunlar ev kazaları, bu ürünler hayatımızda var bazıları uygunsuz satış oluyor, herkesin bir bahanesi oluyor. Sıvı formlarına çok dikkat etsinler, üzerlerinde de yazmayabiliyor içerisinde hidroklorik asit çıkıyor."