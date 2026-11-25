İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, kendisini Galatasaray-Beşiktaş derbisine götürmesi için talepte bulunan Beşiktaş taraftarı Erdal’ın isteğini geri çevirmedi. Müjdeli haberi alan taraftarın sevinci sosyal medyada paylaşıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Beşiktaş taraftarı Erdal’ın derbi hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Kendisini Galatasaray-Beşiktaş derbisine götürmesini isteyen taraftarın talebini kabul eden Çiftçi, Erdal'a büyük sevinç yaşattı.

Bakan Çiftçi, isteğinin kabul edildiğini öğrenen Erdal'ın mutluluk anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına “Senin sevincin her şeye değer Erdal kardeşim” notunu düşen Çiftçi, bir insanın yüzündeki tebessümün söylenecek bütün sözlerden daha kıymetli olduğunu ifade etti.

Erdal'ın sevincini görünce duygulandığını belirten Çiftçi, derbi gününün de taraftar için unutulmaz ve güzel bir gün olmasını diledi.

" SENİN SEVİNCİN HER ŞEYE DEĞER ERDAL KARDEŞİM!"

Çiftçi'nin paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Bazen bir insanın yüzündeki tebessüm, söylenecek bütün sözlerden daha kıymetlidir.

Erdal kardeşimizin sevincini görünce hem duygulandık hem de gönlümüz ferahladı. Bir kardeşimizin böylesine içten bir mutluluğuna vesile olabilmek ne büyük bahtiyarlık…

İnşallah derbi günü de gönlünce, ömrün boyunca tebessümle hatırlayacağın güzel bir gün olur.

Cenâb-ı Hakk gönlüne göre versin, yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin.

Gözlerinden öpüyorum Mamo kardeşim."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala