Rize'de Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte akmasına ilişkin görüntüler üzerine başlatılan incelemede, dereye kontrolsüz atık su deşarjı yapan tesis tespit edildi. Tesise idari para cezası uygulanırken, alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre ek yaptırımların da gündeme gelebileceği bildirildi.

Özetle Kaydet a- | +A

Rize kent merkezinden geçen ve Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi, bugün öğle saatlerinde kırmızı renkte akmaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve çevre halkının şikayetlerinin ilgili birimlere ulaşması üzerine Rize Valiliği harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin kaynağını belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.

Dere bir anda kan kırmızısına döndü! Ekipler harekete geçti, gerçek ortaya çıktı

O TESİS TESPİT EDİLDİ

Çevre mühendisi ve denetçinin de katıldığı çalışmalarda dron desteğinden yararlanıldı. Yapılan incelemeler sonucunda saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesis belirlendi.

Valilik açıklamasında, tespit edilen tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendi uyarınca idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Dere bir anda kan kırmızısına döndü! Ekipler harekete geçti, gerçek ortaya çıktı

NUMUNE İNCELENECEK

Öte yandan, kirliliğin boyutunun belirlenmesi amacıyla yetkili çevre laboratuvarında incelenmek üzere numune alındı. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından ilgili mevzuat kapsamında tesise yönelik ilave idari yaptırımların da uygulanabileceği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala