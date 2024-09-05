Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dereye akan zehir balıkların sonu oldu!

Dereye akan zehir balıkların sonu oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrika atıklarının salındığı iddia edilen Serme Deresi zehir saçtı. Katrana dönen derede toplu balık ölümleri dikkat çekti.

Gölbaşı Gölü'nden başlayan ve Nilüfer Çayı ile birleşen Serme Deresi, fabrikaların sanayi atıkları sebebiyle adeta katrana döndü. Çevredeki tarım alanlarının su kaynağı olan derede toplu balık ölümleri yaşandı.

Dereye akan zehir balıkların sonu oldu! - 1. Resim

Vatandaşlar derenin geçtiği güzergâh boyunca fabrikaların kimyasal ve boya atıklarıyla kirlendiğine vurgu yaparlarken, Kestel Belediyesi'nin sorunla ilgili çözüm üretmemesinden şikayet etti. 

Dereye akan zehir balıkların sonu oldu! - 2. Resim

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Bölge sakinlerinden İrfan Dağlı, "4 senedir buradayım, bu güne kadar böyle bir şey görmedim. Dün durulmayacak derecede koku gelmeye başladı. Yetkilileri aradık fakat bizi başka yerlere yönlendirdiler. 'Müdürlerimiz yok, başka yeri arayın' dediler. Kimse ilgilenmedi. Derenin halini görüyorsunuz, insanın içi sızlıyor. Bütün balıklar su yüzeyine çıktı. Bu bölgedeki bahçeler derenin suyu ile sulanıyor. Bursa'nın yüzde 90'ı bu dere ile sulanan meyvelerden yiyor. Kokudan duramadığımız için yetkililerden yardım istedik. Kimse ilgilenmedi. Kimin kimyasal atık boşalttığını bilmiyoruz. Fabrikaların olduğu bölgeden geliyor” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fabrikada feci olay! Çelik borunun altında can verdiSon 1 yılda Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ne kadar başarılı oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen iki kişinin davasında 42 kişi hakim karşısında - Gündem42 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacakBu dükkanın taşı toprağı altın - GündemBu dükkanın taşı toprağı altın! Zerresi bile ziyan olmuyorİmamoğlu'nun "Hodri meydan" çıkışının perde arkası! Özgür Özel'e gözdağı vermiş - Gündemİmamoğlu ve Özel 2 konuda anlaşamıyorFabrikada feci olay! Çelik borunun altında can verdi - GündemFabrikada feci olay! Çelik borunun altında can verdiAydınlı çoban hava durumunu keçilerden öğreniyor - Gündem"Kuyruğu dikse hava açık, aşağıya inerse yağış"Teröristlerin 8 odalı inine baskın! Valilik ele geçirilenleri tek tek açıkladı - GündemTeröristlerin 8 odalı inine baskın!
Sonraki Haber Yükleniyor...