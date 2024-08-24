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Gümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’de ailesinin kendisinden haber alamayarak kayıp ihbarında bulunduğu Ertuğrul Orak’ın otomobiliyle 35 metreden dere yatağına yuvarlandığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki Orak olay yerinde hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de korkunç bir kaza meydana geldi. 35 metreden dere yatağına yuvarlanan Ertuğrul Orak korkunç şekilde can verdi.

Gümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı - 1. Resim

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Feci kaza, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’den Şiran ilçesi istikametine hareket halindeki otomobilin sürücüsü Ertuğrul Orak (33), Dibekli köyü Karakaya Mahallesi Gabanlar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybederek 35 metreden dere yatağına yuvarlandı.

Gümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı - 2. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri sürücü Ertuğrul Orak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

Gümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı - 3. Resim

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen sürücünün cansız bedeni düştüğü uçurumdan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı - 4. Resim

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Öte yandan, sürücü Ertuğrul Orak’ın ailesinin dün gece saatlerinden bu yana kendisinden haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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