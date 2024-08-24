Gümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı

Gümüşhane’de ailesinin kendisinden haber alamayarak kayıp ihbarında bulunduğu Ertuğrul Orak’ın otomobiliyle 35 metreden dere yatağına yuvarlandığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki Orak olay yerinde hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de korkunç bir kaza meydana geldi. 35 metreden dere yatağına yuvarlanan Ertuğrul Orak korkunç şekilde can verdi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Feci kaza, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’den Şiran ilçesi istikametine hareket halindeki otomobilin sürücüsü Ertuğrul Orak (33), Dibekli köyü Karakaya Mahallesi Gabanlar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybederek 35 metreden dere yatağına yuvarlandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri sürücü Ertuğrul Orak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen sürücünün cansız bedeni düştüğü uçurumdan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Öte yandan, sürücü Ertuğrul Orak’ın ailesinin dün gece saatlerinden bu yana kendisinden haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.