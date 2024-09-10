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Derminix'in sahibi Kemal Çağlar Temel silahlı saldırıda öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Derminix&#039;in sahibi Kemal Çağlar Temel silahlı saldırıda öldürüldü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kozmetik ürünleri satan Derminix'in sahibi Kemal Çağlar Temel'e, firmasının önünde silahlı saldırı düzenlendi. Başından vurulan Temel hayatını kaybederken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dün gece kozmetik ürünleri satan firmanın önünde firma sahibi Kemal Çağlar Temel, kendisini bekleyen maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Derminix'in sahibi Kemal Çağlar Temel silahlı saldırıda öldürüldü - 1. Resim

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Sabah'ın haberine göre saldırgan tabancayla 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçarken başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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