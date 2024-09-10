Derminix'in sahibi Kemal Çağlar Temel silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul'da kozmetik ürünleri satan Derminix'in sahibi Kemal Çağlar Temel'e, firmasının önünde silahlı saldırı düzenlendi. Başından vurulan Temel hayatını kaybederken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dün gece kozmetik ürünleri satan firmanın önünde firma sahibi Kemal Çağlar Temel, kendisini bekleyen maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Sabah'ın haberine göre saldırgan tabancayla 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçarken başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.