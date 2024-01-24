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    Detaylar belli oldu... Selahattin Demirtaş annesini ziyaret etti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da rahatsızlanan annesi Sadiye Demirtaş'ı ziyaret etti.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Alınan bilgiye göre, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, solunum yetmezliği ve kanındaki enfeksiyon değerlerinin yüksek olması nedeniyle 19 Ocak’ta hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği de bulunan Sadiye Demirtaş’ın sağlık durumu düzelmeyince ailesi Selahattin Demirtaş’a haber verdi.

    SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE ZİYARET ETTİ

    Selahattin Demirtaş, annesini görmek için 22 Ocak’ta avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığın izni ile Demirtaş, Tekirdağ Çorlu Havalimanında kalkan özel uçakla Diyarbakır’a götürüldü. Demirtaş, havalimanından çok sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde saat 20.00 sıralarında annesinin bulunduğu özel hastaneye gitti.

    Hastanede yoğun bakımın bulunduğu iki kat, hastalar dışındaki kişilere kapatıldı. Selahattin Demirtaş, yoğun bakımdaki annesi Sadiye Demirtaş’ı ziyaret etti. Selahattin Demirtaş, ardından eşi Başak Demirtaş, kızları ve kardeşleri ile bir odada görüştü.

    Selahattin Demirtaş’ın hastanede kaldığı süre boyunca çevrede yüksek güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 300 polis ve asker hastane çevresinde görev aldı. Hastane ziyareti saat 23.00 sıralarında sona eren Selahattin Demirtaş, yoğun önlemler altında, zırhlı araçların da bulunduğu bir konvoy eşliğinde havalimanına götürüldü ve ardından Edirne F Tipi Cezaevi'ne getirildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Selahattin DemirtaşHastane
    Haberler > Gündem > Detaylar belli oldu... Selahattin Demirtaş annesini ziyaret etti
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