Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi ve parti yönetimindeki görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya'nın istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a gerilerken, TBMM'deki grubu da düştü.

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Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'ndeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ayrılık kararının yeni olmadığını belirten Kaya, eylül ayında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı görüşmede parti içindeki görüş ayrılıklarını ve ayrılma niyetini paylaştığını ifade etti.

Kaya, açıklamasında DEVA Partisi'nin yetkili kurullarının da uzun süredir söz konusu görüş ayrılıklarından haberdar olduğunu belirterek, daha önce bildirdiği takvim doğrultusunda bugün itibarıyla partideki tüm görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

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Kaya'nın açıklaması şu şekilde:

DEVA Partisi’nin yetkili kurullarının uzun zamandır vâkıf olduğu görüş ayrılıklarım nedeniyle, Genel Başkan Sayın Ali Babacan ile eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğim görüşmede paylaştığım ayrılık kararıma istinaden, beyan ettiğim takvim doğrultusunda DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

DEVA Partili Ertuğrul Kaya istifa etti, Yeni Yol'un Meclis grubu düştü

TBMM GRUBU DÜŞTÜ

Kaya'nın istifası, Meclis'teki siyasi dengeleri de etkiledi. Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından ortak parlamento grubu oluşturmak amacıyla kurulan Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı 20'den 19'a indi.

DEVA Partili Ertuğrul Kaya istifa etti, Yeni Yol'un Meclis grubu düştü

TBMM İçtüzüğü'ne göre bir siyasi partinin Meclis'te grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Bu şartın altına düşen Yeni Yol Partisi, böylece Meclis'teki grup statüsünü kaybetti.



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