Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti: Kahvaltıda bayramlaştı

Kurban Bayramı'na Ankara'da giren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetimi ile bayramlaştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret gerçekleştirdi. Burada gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, "Geçmiş dönemde yaşanan, karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı. Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var" dedi.

ÜLKÜ OCAKLARI'NA ZİYARET

Devlet Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetimi ile kahvaltı masasında bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.