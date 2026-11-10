Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tüm imkanlarımızı harekete geçirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzalayarak, "Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İrtihalinizin 88. seneyi devriyesinde zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.

Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız.

Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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