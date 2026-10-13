"Devlet korumasındaki çocuklar kayıp" iddiası! Bakanlık işin aslını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Edirne’de devlet korumasındaki çocukların kaybolduğu" yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Market izninin ardından kuruma dönmeyen 13 çocuğun devlet korumasında olmadığı, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğu açıklandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp: İnceleme başlatıldı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"REFAKATÇİSİ OLMAYAN YABANCI UYRUKLU ÇOCUKLAR"

Söz konusu iddia yalanlanırken açıklamada işin aslı anlatılarak, "Haberlerde bahsi geçen çocuklar, devlet koruması altındaki çocuklar değil; düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklardır. Bu nedenle haberlerde kullanılan "devlet korumasındaki çocuklar" ifadesi, söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

"BULUNMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Açıklama şöyle devam etti: "Bakanlığımıza bağlı Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim 2026 tarihinde kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmemiştir. Durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır. Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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