Devrim otomobilinin mühendislerindendi! Şecaattin Sevgen hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in motor şanzıman grubu ekibinde yer alan Şecaattin Sevgen hayatını kaybetti.

Sevgen'in damadı Cemal Geçilmez, 99 yaşındaki kayınpederinin 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinde dün hayatını kaybettiğini, ardından Karşıyaka Mezarlığındaki aile kabristanında defnedildiğini bildirdi.

"GÜZEL İZLER BIRAKARAK BU DÜNYADAN AYRILDI"

Sevgen'in, Eskişehir'deki Devrim Arabaları Müzesi'nde sergilenen bej renkli Devrim otomobilinin 29 Ekim 1961'de, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e arzı sırasında otomobili kullanan kişi de olduğunu ifade eden Geçilmez, şunları söyledi:

"Berrak hafızasını, muhakeme gücünü, okuma alışkanlığını ve ideallerini hiç kaybetmeden sevgili babamızın en büyük arzusu, yerli teknoloji ve sanayimizin gelişmesiydi. Nitekim, 50 yılı aşkın profesyonel iş hayatı boyunca bu uğurda sergilediği çalışma ve örnek tavrıyla arkasında güzel izler bırakarak bu dünyadan ayrıldı."

DEVRİM"İN HİKAYESİ

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.

Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü tutuluyor.