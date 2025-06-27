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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "NATO karargahı" iddiasına yalanlama: Mesnetsiz, gerçek dışı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi&#039;nden &quot;NATO karargahı&quot; iddiasına yalanlama: Mesnetsiz, gerçek dışı...
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Aydınlık gazetesinde "NATO karargahından yönetilen Dezenformasyon Merkezi" başlığıyla yayımlanan yazıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamuoyunun, kaynağı ve amacı belli olan kurumların açıklamalarına itibar etmesi, şaibeli ve ideolojik saiklerle yapılan yayınlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "DMM'nin NATO karargahından yönetildiği" iddiasının mesnetsiz, gerçek dışı ve dezenformasyon ürünü olduğu belirtti.

DMM'den yapılan açıklama şöyle:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak, Aydınlık gazetesinde yayımlanan 'NATO karargâhından yönetilen Dezenformasyon Merkezi' başlıklı yazıya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatleri doğrultusunda, ulusal güvenliğimiz ve kamu düzenimiz aleyhine yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etme görevini icra etmektedir. 

İlgili kurumlarımızın NATO bünyesindeki staj programları ise ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu programları 'devşirme' olarak nitelemek, iyi niyetten uzak, çarpıtıcı ve milli çıkarlarımıza zarar veren bir yaklaşımdır.

Öte yandan DMM’nin "NATO karargâhından yönetildiği" şeklindeki mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar dezenformasyon ürünüdür. Kamuoyunun, kaynağı ve amacı belli olan kurumların açıklamalarına itibar etmesi, şaibeli ve ideolojik saiklerle yapılan yayınlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.

DMM, her türlü dezenformasyonla mücadele ederken, özellikle milli güvenliğimizi ve uluslararası ilişkilerimizi hedef alan manipülatif içeriklere karşı kararlılıkla durmaktadır. DMM olarak, doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmaya, kamuoyunu yanıltıcı her türlü bilgiye karşı bilgilendirmeye ve milli çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun dikkat ve takdirlerine sunulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Aydınlık gazetesiİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

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