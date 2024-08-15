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Dila Kıraslı'yı hastanelik etmişti! Hemen serbest bırakılan zanlı hakkında yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dila Kıraslı&#039;yı hastanelik etmişti! Hemen serbest bırakılan zanlı hakkında yeni gelişme

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta lüks aracıyla sürat yapıp Dila Kıraslı'nın yaralanmasına neden olan Furkan D. hakkında ek gözaltı kararı verildi. Öte yandan şüphelinin 31 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. 

Beşiktaş'ta gece saatlerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Furkan D. lüks marka aracıyla yokuş aşağı süratle giderken önce park halindeki araca ardından yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarpmıştı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilmiş, yaralanan kadın Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kıraslı, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledilmişti.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımış; Range Rover marka aracın süratle yokuşta seyrettiği ve araçlara çarptığı, ardından takla atan aracın yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptığı görülmüştü.

Dila Kıraslı'yı hastanelik etmişti! Hemen serbest bırakılan zanlı hakkında yeni gelişme - 1. Resim

ÇERKEZKÖY'DE YAKALANDI

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Furkan D., polis ekipleri tarafından Tekirdağ Çerkezköy'de yakalanmıştı. Gözaltına alınan Furkan D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Dila Kıraslı'yı hastanelik etmişti! Hemen serbest bırakılan zanlı hakkında yeni gelişme - 2. Resim

Savcılık daha sonra karara itiraz ederek, Furkan D.'nin yeniden gözaltına alınması kararını verdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Furkan D., Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığına SEGBİS üzerinden bağlanan Furkan D. sorgusunun ardından ek gözaltı kararı verilerek Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SUÇ DOSYASI KABARIK 

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan Furkan D.'nin suç dosyasının kabarık olduğu ve emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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