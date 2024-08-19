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Dini değerlere küfür eden genç kadın tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dini değerlere küfür eden genç kadın tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirmekten gözaltına alınan genç kadın, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden 'sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, Allahınızı, kitabınızı, o Arap peygamberinizi s.... atarım:)' şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan'ın (22) adresi Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, 18 Ağustos tarihinde genç kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Samira Beyza Gürkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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