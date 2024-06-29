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Direksiyon başında rahatsızlandı, minibüs ve yayalara çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir ticari taksi sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanarak kontrolünü kaybetti. Ticari taksi, bir minibüs ve yayalara çarptıktan sonra trafik ışığına çarparak durabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gönen'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'ne giriş kavşağında, ticari taksi sürücüsü B.D.'nin (50) direksiyon başında rahatsızlanması sonucu trafik kazası meydana geldi. 

Direksiyon başında rahatsızlandı, minibüs ve yayalara çarptı - 1. Resim

AYAĞI PARÇALANDI

Ticari taksi, önce ters şeritte seyreden 34 LAC 912 plakalı A.Ç. (60) idaresindeki minibüse, ardından da yayalara çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken ticari taksinin ezdiği S.E.T. (40) adlı vatandaşın ayağı parçalandı. 

Direksiyon başında rahatsızlandı, minibüs ve yayalara çarptı - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar kaza sonrası olay yerine intikal eden 122 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. 

Direksiyon başında rahatsızlandı, minibüs ve yayalara çarptı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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