Direksiyon başında rahatsızlandı, minibüs ve yayalara çarptı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 17:24 - Güncelleme:

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir ticari taksi sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanarak kontrolünü kaybetti. Ticari taksi, bir minibüs ve yayalara çarptıktan sonra trafik ışığına çarparak durabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.