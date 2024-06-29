Direksiyon başında rahatsızlandı, minibüs ve yayalara çarptı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir ticari taksi sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanarak kontrolünü kaybetti. Ticari taksi, bir minibüs ve yayalara çarptıktan sonra trafik ışığına çarparak durabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gönen'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'ne giriş kavşağında, ticari taksi sürücüsü B.D.'nin (50) direksiyon başında rahatsızlanması sonucu trafik kazası meydana geldi.
AYAĞI PARÇALANDI
Ticari taksi, önce ters şeritte seyreden 34 LAC 912 plakalı A.Ç. (60) idaresindeki minibüse, ardından da yayalara çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken ticari taksinin ezdiği S.E.T. (40) adlı vatandaşın ayağı parçalandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar kaza sonrası olay yerine intikal eden 122 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı