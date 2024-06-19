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Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada 4 kişi hastanelik olurken araba ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Yıldırım yönetimindeki aracın sürücüsü direksiyon başında uyuya kaldı.

Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

CAN PAZARI YAŞANDI

Yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabilen araçta can pazarı yaşandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu yetkililere haber verdi. Arabada sıkışan 4 kişi çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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