Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada 4 kişi hastanelik olurken araba ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Yıldırım yönetimindeki aracın sürücüsü direksiyon başında uyuya kaldı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabilen araçta can pazarı yaşandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu yetkililere haber verdi. Arabada sıkışan 4 kişi çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı