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Direksiyon kilitlendi, minibüs ormanda uçtu! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da direksiyonunun kilitlenmesi üzerine yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 80 metrelik uçurumda ormanlık alana yuvarlandı. Feci olayda 10 kişi yaralandı.

Doğanyurt ilçesine bağlı Denizgörülen köyünde Muhtar Şevket Özmen’in idaresindeki 37 AAS 564 plakalı minibüs, seyir halinde iken direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 80 metrelik ormanlık alanda uçuruma yuvarlanan minibüs, ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, bulundukları yerden çıkartılarak İnebolu Devlet Hastanesi ile diğer çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Direksiyon kilitlendi, minibüs ormanda uçtu! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Çocuklarında bulunduğu minibüste 6 yaralı, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi edilirken, 4 yaralı ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Kaza yapan minibüs ise, olay yerinden vinç ve çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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