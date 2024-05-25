Direksiyona hakim olamadı, dükkana daldı! O anlar kameraya yansıdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kasap marketin vitrinini devirerek içeri daldı. O anlar marketin kamerasına yansıdı.

Diyarbakır Kayapınar'ın Peyas Mahallesinde saat 10.00 sıralarında 21 BU 733 plakalı aracın sürücüsü, manevra alamayarak kasap markette daldı. O sırada içeride bulunan 1'i çocuk 3 kişinin kaçış anı dükkanın kamerasına yansıdı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza anında müşteriyle telefonda konuştuğunu söyleyen işletmeci Celal Vural, olayın şokunu atlatamadığını söyledi. Vural, olay anını şöyle anlattı:

"HALEN BACAKLARIM TİTRİYOR"

“Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanda çalışır vaziyette bulunuyorduk. Aniden gürültü oldu. Kafamı kaldırmamla araba içeri daldı. Verilmiş sadakamız varmış ki canımıza bir şey olmadı. Daha da o şoku üzerimden atamadım. Kaza olmadan önce bir sipariş geldi, telefona elimi attım. Bir baktım aradan birkaç saniye sonra araba içeri girdi.

O kadar şoktaydım ki telefonu dahi kapatamıyordum. Halen bacaklarım titriyor. Çok şükür kimse yaralanmadı.”