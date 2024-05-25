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Direksiyona hakim olamadı, dükkana daldı! O anlar kameraya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kasap marketin vitrinini devirerek içeri daldı. O anlar marketin kamerasına yansıdı.

Diyarbakır Kayapınar'ın Peyas Mahallesinde saat 10.00 sıralarında 21 BU 733 plakalı aracın sürücüsü, manevra alamayarak kasap markette daldı. O sırada içeride bulunan 1'i çocuk 3 kişinin kaçış anı dükkanın kamerasına yansıdı.

Direksiyona hakim olamadı kasap markete daldı! O anlar kamerada - 1. Resim

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Direksiyona hakim olamadı kasap markete daldı! O anlar kamerada - 2. Resim

Kaza anında müşteriyle telefonda konuştuğunu söyleyen işletmeci Celal Vural, olayın şokunu atlatamadığını söyledi. Vural, olay anını şöyle anlattı:

Direksiyona hakim olamadı kasap markete daldı! O anlar kamerada - 3. Resim

"HALEN BACAKLARIM TİTRİYOR"

“Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanda çalışır vaziyette bulunuyorduk. Aniden gürültü oldu. Kafamı kaldırmamla araba içeri daldı. Verilmiş sadakamız varmış ki canımıza bir şey olmadı. Daha da o şoku üzerimden atamadım. Kaza olmadan önce bir sipariş geldi, telefona elimi attım. Bir baktım aradan birkaç saniye sonra araba içeri girdi.

Direksiyona hakim olamadı kasap markete daldı! O anlar kamerada - 4. Resim

O kadar şoktaydım ki telefonu dahi kapatamıyordum. Halen bacaklarım titriyor. Çok şükür kimse yaralanmadı.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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